Superstar zurück in Turin : Cristiano Ronaldo muss in Quarantäne

Rom Superstar Cristiano Ronaldo ist nach zweimonatiger Abwesenheit nach Italien zurückgekehrt. Wegen der Corona-Pandemie muss sich der 35-Jährige zunächst in Quarantäne begeben. Ronaldo war schon vor den Ausgangsbeschränkungen in Italien nach Madeira gereist.

Fußballstar Cristiano Ronaldo ist nach zwei Monaten auf seiner Heimatinsel Madeira wieder in Turin. Der Privatjet des Portugiesen landete laut Medienberichten am Montagabend gegen 22.20 Uhr in der Stadt, der Juventus-Offensivspieler muss nun in Quarantäne. Es ist aber noch unklar, ob diese wie üblich zwei Wochen dauert oder verkürzt werden kann, sollten seine Coronatests negativ ausfallen.