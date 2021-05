Corona in Remscheid : Corona: Stadt meldet einen weiteren Todesfall

Remscheid Die Stadt Remscheid meldet ein weiteres Todesopfer der Corona-Pandemie. Demnach ist ein 88-jähriger Mann an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Stadtgebiet erhöht sich damit auf 164.

Unterdessen ist der Inzidenzwert wieder leicht gestiegen. Nach 109,6 am Montag meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag für Remscheid einen Wert von 114,1. Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 288 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. In den Krankenhäusern werden 18 positive Fälle versorgt, darunter vier Behandlungen auf der Intensivstation.