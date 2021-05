Kreis Viersen : Inzidenzwert sinkt weiter auf 66

Im Kreis Viersen nähert sich der Inzidenz-Wert der 50 an. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreisgebiet 415 Menschen als infiziert, das sind 39 weniger als am Vortag. 26 Covid-19-Patienten werden stationär in Krankenhäusern in der Region behandelt. Es wurden keine neuen Fälle in Schulen, Kitas oder Pflegeheimen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist am Dienstag von 72 auf 66 gesunken. In der Region gelten aktuell 415 Personen als infiziert, das sind 39 weniger als am Montag. Dem Kreis wurden 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden aktuell 25 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich sechs auf Intensivstationen, fünf werden beatmet.

Seit Beginn der Pandemie gibt es im Kreis Viersen 11.286 nachgewiesene Corona-Fälle. 296 Menschen starben, 10.575 gelten als genesen. 803 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

So entwickelten sich die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Viersen: Stadt Viersen: Aktuell 89 Infizierte (-20 gegenüber Montag), Nettetal: 74 (+2), Brüggen: 43 (+/-0), Niederkrüchten: 26 (+/-0), Schwalmtal: 18 (-2), Kempen: 70 (-2), Willich: 49 (-11), Grefrath: 6 (-2), Tönisvorst: 40 (-3).

(ala)