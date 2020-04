Calcio in der Corona-Krise : Saisonabbruch in Italien weiter denkbar

Saisonabbruch in Italien weiter denkbar

Calcio in der Corona-Krise

Hamburg Im Streit um eine Fortsetzung der Serie A wird der Ton schärfer, der Verband will den Spielbetrieb bald wieder aufnehmen. Widerstand kommt aus Brescia, wo der Kampf gegen das Coronavirus längst nicht gewonnen.

Der Verbandspräsident macht Druck, der Gesundheitsminister spielt auf Zeit und Brescias Klubboss fordert den Saisonabbruch: Als hätte Italien während der Coronakrise keine anderen Sorgen, eskaliert der Streit um eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Serie A von Tag zu Tag.

Nun hat Verbandschef Gabriele Gravina mit einer höchst diskutablen Wortwahl die Kontroverse noch einmal angeheizt. "Ich habe die Pflicht, die Fußballwelt zu verteidigen. Ich will nicht zum Totengräber des italienischen Fußballs werden", sagte der Funktionär. Angesichts von bislang mehr als 23.000 Todesopfern der Coronavirus-Pandemie in Italien eine für viele seiner Landsleute befremdlich wirkende Formulierung.

Und so kassierte sogar der fußballfreundliche Gesundheitsminister Roberto Speranza die Pläne Gravinas für einen Re-Start Ende Mai ein: "Ich liebe den Fußball, doch das Leben der Menschen hat Vorrang." Aktuell habe das Land andere Prioritäten, fügte der Politiker hinzu. "Bei mehr als 400 Todesopfern in Italien pro Tag ist Fußball ehrlich gesagt das letzte Problem, um das wir uns kümmern sollen", so Speranza.