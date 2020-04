Rekordnationalspieler Matthäus : Götze "fehlt es an Tempo"

Dortmund Lothar Matthäus hält Mario Götze nicht mehr für schnell genug für die Bundesliga. Dessen Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Juni aus. Rekordnationalspieler Matthäus hat einen Vorschlag, in welche Liga der WM-Finaltorschütze von 2014 wechseln sollte.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Rio-WM-Held Mario Götze (Borussia Dortmund) nicht mehr gewappnet für die Anforderungen der Bundesliga in der heutigen Zeit. "Der Fußball ist nicht mehr derselbe. Heute ist seine Art Fußball zu spielen nicht mehr so gefragt. Es fehlt ihm vor allem an Tempo, um mit dem Fußball mithalten zu können, den der BVB und viele andere Spitzenvereine praktizieren", schreibt Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei Sky.