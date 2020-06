Wiederbeginn in Italien : Juve zittert sich ins Pokalfinale - Ronaldo verschießt Elfmeter

Wiederbeginn in Italien

Update Köln Juventus Turin steht im Finale der Coppa Italia. Der „Alten Dame“ reichte im ersten Spiel nach der Corona-Pause gegen den AC Mailand im Halbfinal-Rückspiel ein torloses Remis. Im Endspiel trifft Juve am kommenden Mittwoch auf Inter oder Neapel.

Ronaldo an den Pfosten, Rebic in die Knochen, dazu viel Stückwerk: Juventus Turin hat sich im ersten Spiel nach gut dreimonatiger Coronapause in Italiens Fußball ins nationale Pokalfinale gezittert. Gegen den AC Mailand genügte dem Rekordpokalsieger nach dem 1:1 aus dem Hinspiel im eigenen Stadion vor leeren Rängen ein umkämpftes 0:0.