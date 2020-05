Strenge Sicherheitsauflagen : Italienische Klubs verzichten aus Protest auf Mannschaftstraining

Leonardo Bonucci von Juventus Turin fährt am Sportzentrum des Klubs vor. Foto: dpa/Fabio Ferrari

Rom Aus Protest gegen die Corona-Sicherheitsvorkehrungen wollen mehrere italienische Fußball-Erstligisten auf das am kommenden Montag wieder erlaubte Mannschaftstraining verzichten. Die Klubs kritisieren vor allem die Quarantänemaßnahmen.

Demnach sollen die Teams in den nächsten zwei Wochen Mannschaftshotels oder Sportzentren beziehen, um so die Gefahr einer Infizierung auf ein Minimum zu beschränken.

"Die von dem wissenschaftlichen Komitee geforderten Maßnahmen sind unvernünftig und schwer umsetzbar", sagte Inter Mailands Geschäftsführer Giuseppe Marotta laut Corriere della Sera. Wie Inter wollen auch AS Rom, der SSC Neapel und AC Mailand auf den geplanten Start des kollektiven Trainings vorerst verzichten. Ähnlich planen der FC Turin, Hellas Verona und Brescia Calcio. Die Serie A will Gespräche mit dem Verband für eine Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen aufnehmen.

Wann die Meisterschaft in Italien wieder beginnen kann, ist noch unklar. Einen Beschluss sollte die Regierung am kommenden Montag fassen. Seit dem 9. März ist der Kampf um den Scudetto wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Italien ist eines der Länder, das weltweit am stärksten betroffen ist.