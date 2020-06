Serie A : Konflikt zwischen Balotelli und Brescia verschärft sich

Köln Der Konflikt zwischen Fußball-Starstürmer Mario Balotelli und seinem Arbeitgeber Brescia Calcio hat sich weiter verschärft. Der Stürmer und sein Berater Mino Raiola mahnen den Klub ab, der Verein ist empört.

Brescia Calcio zeigte sich über die Forderung des einstigen Nationalspielers empört. "Balotelli ist der einzige europäische Top-Spieler, der einen solchen Schritt in einer Zeit wagt, in der der Fußball in großen Schwierigkeiten ist", kommentierte Mattia Grassani, Rechtsanwalt des Brescia-Präsidenten.