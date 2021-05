Personalplanung nimmt Fahrt auf : Stürmer Lucas Lessio bleibt bei den Krefeld Pinguinen

Lucas Lessio (2.v.li.) will auch in der kommenden Saison im Trikot der Pinguine jubeln. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 30-jährige Stürmer verlängerte seinen Vertrag am Freitag um ein weiteres Jahr und ist damit eine wichtige Säule für den Angriff des DEL-Teams. in der abgelaufenen Saison erzielte er in 37 Spielen 12 Treffer.

Jetzt haben die Pinguine es auch offiziell bestätigt: Lucas Lessio bleibt in Krefeld. Der Kanadier unterschrieb einen Einjahresvertrag und wird versuchen, seine diesjährigen Werte von 21 Punkten (12 Tore, 9 Vorlagen) in 37 Spielen zu verbessern. Der 28-jährige Stürmer wechselte vom Ligakonkurrenten Wolfsburg an die Westparkstraße. „Wir sind sehr erfreut, mit Lucas weiterarbeiten zu können. Wir wussten über seine Qualitäten, als er nach Krefeld kam. Nachdem er sich bei uns eingefunden hatte, war er insbesondere in der zweiten Saisonhälfte ein wichtiger Schlüsselspieler. Er ist ein dynamischer und physischer Spieler, der den jungen Talenten auf und neben dem Eis als Vorbild dient“, sagte Sergey Saveljev.

„Es ist eine Ehre für mich, ein weiteres Jahr für die Krefeld Pinguine spielen zu dürfen. Ich weiß, dass wir mit der Expertise und Leidenschaft, die in der sportlichen Leitung und dem Trainerteam vorhanden sind, in der kommenden Saison als Club etwas Besonderes auf die Beine stellen können. Ich freue mich auf meine Mitspieler und kann kaum erwarten, dass die neue Saison losgeht und wir dann möglicherweise wieder vor Fans spielen können“, sagt Lessio, der in Richmond Hill, Ontario, Kanada geboren und 2011 in der zweiten Runde des NHL-Drafts an insgesamt 56. Stelle von den Phoenix Coyotes ausgewählt worden war.