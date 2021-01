2:0-Sieg gegen Manchester United : Manchester City zum vierten Mal in Folge im Ligapokal-Finale

Manchester Manchester City hat zum vierten Mal in Serie das Endspiel des Ligapokals erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich im Halbfinale 2:0 gegen den Lokalrivalen Manchester United durch. Im Endspiel trifft das Team von Pep Guardiola auf Tottenham Hotspur.

John Stones (50. Minute) und Fernandinho (83.) erzielten am Mittwoch im leeren Old Trafford die Tore für die ersatzgeschwächten Gäste. Guardiola musste wie zuletzt in der Premier League auf mehrere Spieler verzichten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Für Keeper Ederson stand Zack Steffen im City-Tor, der in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war.