Premier League : Tottenham besiegt Leeds 3:0 - Son feiert Tor-Jubiläum

London Nach zuvor vier sieglosen Liga-Auftritten in Folge sind die Tottenham Hotspur durch einen Sieg gegen Leeds United wieder in die Spur gekommen. Beim 3:0-Erfolg erzielte Heung-Min Son sein 100. Pflichtspieltor im Spurs-Trikot.

Tottenham Hotspur hat sich in der Premier League nach vier Ligaspielen ohne Sieg zurückgemeldet. Die Spurs gewannen ihr Heimspiel gegen Leeds United am Samstag souverän mit 3:0 und verbesserten sich damit auf den dritten Platz der Tabelle. Harry Kane (29. Minute) per Strafstoß, Heung-Min Son (43.) und Toby Alderweireld (50.) sorgten für den ungefährdeten Heimerfolg. Für den Südkoreaner Son war es der 100. Treffer im Trikot von Tottenham Hotspur. Kurz vor dem Abpfiff kassierte Spurs-Profi Matt Doherty (90.+2) für wiederholtes Foulspiel die Gelb-Rote Karte.