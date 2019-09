2. Bundesliga : Hannover 96 verpflichtet Aogo und Stendera

Hannover Zweitligist Hannover 96 hat Dennis Aogo ablösefrei verpflichtet. Der 32-Jährige spielte zuletzt beim VfB Stuttgart, dort war sein Vertrag im Sommer ausgelaufen. Auch Marc Stendera verstärkt die Niedersachsen.

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat Mittelfeldspieler Marc Stendera und den früheren Nationalspieler Dennis Aogo verpflichtet. Beide Profis absolvierten am Dienstag ihren obligatorischen Medizincheck in Hannover und unterschrieben danach ihre Verträge, die jeweils für ein Jahr gültig sind. Das teilte der Verein am Abend auf seiner Homepage mit.