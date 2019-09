3:0 gegen Absteiger Hannover : HSV geht als Zweitliga-Tabellenführer in die Länderspielpause

Hamburg Der Hamburger SV hat auch das vierte Spiel in Folge gewonnen. Gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 gewannen die Hanseaten deutlich mit 3:0 und gehen damit als Tabellenführer in die Länderspielpause.

Der Hamburger SV hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auch von Hannover 96 nicht stoppen lassen. Die Hanseaten gewannen am Sonntag gegen den Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen verdient mit 3:0 (1:0) und gehen nach dem vierten Sieg nacheinander als Tabellenführer in die Länderspielpause. Sonny Kittel (35.) brachte die Gastgeber vor 54 732 Zuschauer mit seinem vierten Saisontreffer in Führung. David Kinsombi (59.) per Abstauber und Bakéry Jatta (75.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Hannover steckt nach der zweiten Saisonniederlage im Tabellen-Mittelfeld fest.