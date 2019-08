Wichtiger Heimsieg : 1. FC Nürnberg verhindert gegen Osnabrück Fehlstart

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga einen Fehlstart verhindert. Gegen Aufsteiger VfL Osnabrück sorgte ein Distanzschuss von Neuzugang Johannes Geis für die Erlösung für den Club.

Mit einem strammen Distanzschuss hat Neuzugang Johannes Geis die erste Krisensituation des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga abgewendet. Mit seinem ersten Tor für den „Club“ sorgte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler am Sonntag in der 80. Minute für das umjubelte 1:0 (0:0) gegen den VfL Osnabrück. Mit sechs Punkten zog das Team von Trainer Damir Canadi vor 27 083 Zuschauern am 4. Spieltag mit dem gut gestarteten Aufsteiger gleich.