Klärung der Identität : DFB-Befragung von Jatta vorerst ergebnislos

Hamburg Am Tag vor dem Zweitliga-Spiel gegen den VfL Bochum muss HSV-Profi Bakery Jatta beim Kontrollausschuss des DFB antreten. Trainer Hecking ist mit dem Termin der Anhörung unzufrieden und zufrieden zugleich.

Während die Spieler des Hamburger SV beim geheimen Training am Donnerstag unbeobachtet Spielzüge einstudierten, musste sich ihr Teamkollege Bakery Jatta in Frankfurt/Main dem DFB-Kontrollausschuss stellen. Das Gremium wollte vom Gambier Aufklärung über dessen Identität. Diese wird seit einem Bericht der „Sport Bild“ hinterfragt.

Der Fußball-Zweitligist war mit den Klub-Oberen beim DFB vertreten. Vorstandschef Bernd Hoffmann, Sportvorstand Jonas Boldt, Spielerberater Efe Aktas und ein Rechtsanwalt begleiteten Jatta. Ergebnisse wurden nach der Befragung nicht mitgeteilt, weil es sich um eine „interne Anhörung innerhalb der Voruntersuchung“ handelte, wie der DFB mitteilte. „Die Gespräche fanden in einer entspannten Atmosphäre statt, und vielleicht geraten die Dinge jetzt endlich in ruhigere Fahrwasser. Der Rest liegt beim Sportgericht“, sagte Boldt der „Bild“-Zeitung.

Einziges konkretes Ergebnis: Das Sportgericht verlängerte die Frist, bis zu der der 1. FC Nürnberg Stellung zu seinem Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den HSV nehmen muss. Die Franken hatten nach dem 0:4 am 5. August fristgerecht Einspruch eingelegt. Jatta hatte in der Partie in der Startelf gestanden und 65 Minuten gespielt.