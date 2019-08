Vor HSV-Spiel : Hannover-Fans fordern Fairness für Jatta

Hamburg Vor dem Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 ist der Fall Bakery Jatta das beherrschende Thema. Die Niedersachsen werden wohl keinen Protest einlegen, die 96-Fans rufen zu Fairness auf - beides wären klare Zeichen.

Volksparkstadion. Über 50.000 Zuschauer. Sonntag. 13.30 Uhr. Ein bisschen Normalität in all dem Trubel, und endlich mal nur Fußballspielen. Nach dem Spießrutenlauf von Karlsruhe und den vielen neuen Schlagzeilen um seine Identität darf Bakery Jatta auf einen gewöhnlichen Arbeitstag hoffen.

Natürlich werden die Augen wieder auf Jatta gerichtet sein. Doch eine feindliche Stimmung von den Rängen dürfte es nicht geben. Fans von Hannover riefen am Donnerstag zu einem fairen Umgang mit HSV-Angreifer Bakery Jatta auf. In einem Schreiben wirbt der mächtige Suporters-Verband "Rote Kurve" dafür ein Zeichen zu setzen - "in die Liga und in die Gesellschaft".