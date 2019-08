Hannovers Geschäftsführer spricht von „Kartell“ : Martin Kind teilt gegen die DFL aus

Hamburg/Hannover Trotz der Einigung mit dem Stammverein will Martin Kind weiter gegen die 50+1-Regel kämpfen - zudem attackierte der Chef von Hannover 96 die DFL scharf.

Als Kind am Montagabend in Hannover Hof hielt, bezeichnete der 75-Jährige die DFL gar als "Kartell". Vehement forderte er, der DFL das Recht am Lizenzierungsverfahren der 36 Klubs der 1. und 2. Liga zu entziehen. Dieses müsse in die Hände einer "neutralen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" gelegt werden, sagte Kind. Er "empfehle den Gesellschaftern, offen und ehrlich konstruktiv über eine neutrale Lizenzierung zu diskutieren". Die DFL wollte sich dazu auf SID-Anfrage nicht äußern.