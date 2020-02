Erster Punktverlust 2020 : HSV rettet in letzter Minute Punkt in Hannover

HSV rettet in letzter Minute Punkt in Hannover

Hannovers Linton Maina (M) kommt vor Hamburgs Jeremy Dudziak (l) und Rick van Drongelen an den Ball. Foto: dpa/Peter Steffen

Hannover Durch ein Tor in der Nachspielzeit hat der Hamburger SV im Nordduell bei Hannover 96 wenigstens einen Punkt gerettet. Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga ist dieses 1:1 trotzdem ein Rückschlag.

Der Hamburger SV hat durch die ersten Punktverluste im Jahr 2020 im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga an Boden verloren. Das Team von Trainer Dieter Hecking kam nach zuletzt drei Siegen bei Hannover 96 durch das Last-Minute-Tor des eingewechselten Joel Pohjanpalo (90.+6) zumindest noch zu einem 1:1 (0:0), hat aber nun drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arminia Bielefeld.

Der HSV verpasste zudem auch die Einstellung des Vereinsrekords. Vier Siege in den ersten vier Spielen eines Kalenderjahres gelangen den Hanseaten im Profibereich zuletzt vor 52 Jahren. Cedric Teuchert (51.) traf für die Gastgeber, die mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld liegen.

In der ausverkauften Hannoveraner WM-Arena merkte man dem HSV das Selbstbewusstsein nach drei Siegen deutlich an, die Gäste waren das bessere Team. Allerdings konnte der HSV sich in den entscheidenden Phasen nicht durchsetzen, große Tormöglichkeiten blieben Mangelware.