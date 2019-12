Bei neun Punkten Rückstand : Ex-Fortune Ducksch glaubt noch an Aufstieg mit Hannover 96

Hannover Neun Punkte beträgt der Rückstand von Hannover 96 auf die Aufstiegsränge der 2. Bundesliga. Für den Ex-Fortunen ist das aber kein Grund, nicht mehr vom Aufstieg zu träumen.

Stürmer Marvin Ducksch von Hannover 96 glaubt trotz des bislang so enttäuschenden Saisonverlaufs immer noch an eine kleine Aufstiegschance für den Fußball-Zweitligisten Hannover 96. „Ich bin ja ein Träumer. Ich träume immer noch“, sagte der 25-Jährige in einem „Sportbuzzer“-Interview (Mittwoch). „Wenn wir unseren Stiefel spielen, von der ersten bis zur letzten Minute, sind wir sehr schwer zu schlagen. Aber auch wirklich nur dann! Und dann sehe ich, wie die Liga ist, was da los ist. Mit zwei Siegen hintereinander bist du noch dieses Jahr ganz oben dran. Natürlich kennen wir auch unseren aktuellen Tabellenstand, aber das ist mein Traum.“