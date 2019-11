Sportliche Talfahrt : Hannover 96 entlässt Trainer Mirko Slomka

Hannover Hannover 96 hat sich von Mirko Slomka getrennt. Nach nur zwölf Spieltagen sah die Klubführung keine Zukunft mehr in der Zusammenarbeit mit dem einstigen Erfolgstrainer.

Das Experiment Mirko Slomka ist krachend gescheitert. 159 Tage nach der Verpflichtung hat der strauchelnde Bundesliga-Absteiger Hannover 96 seinen einstigen Erfolgscoach schon wieder entlassen. Der Klub zog am Sonntag nach nur zwölf Spielen die Notbremse, der schwer enttäuschende Auftritt beim 1:1 gegen den SV Sandhausen am Freitag veranlasste die Verantwortlichen zum Handeln. In der spärlich gefüllten Arena hatten zahlreiche Fans "Slomka raus!" gerufen.

Slomka wurde die Trennung in einem kurzen persönlichen Gespräch in der Geschäftsstelle von Schlaudraff mitgeteilt, mit dem er einst große gemeinsame Erfolge feierte. Der einst hoch gepriesene und gar als kommender Bayern-Trainer gehandelte Coach hatte seinen Herzensklub in seiner vorigen Amtszeit in Hannover zwischen Januar 2010 und Weihnachten 2013 in die Europa League geführt und dort für Furore gesorgt. Bei der Rückkehr im Sommer als Nachfolger von Thomas Doll hoffte der mächtige Geschäftsführer Martin Kind, dass Slomka bei 96 eine Wende herbeiführen kann. Doch er sollte sich täuschen.