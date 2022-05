Handball-Landesliga : HSV-Damen deklassieren Schlusslicht

Handball-Landesliga In der Landesliga feiern die Damen des HSV Wegberg einen deutlichen Sieg gegen die Reserve von Straelen. Sogar die Vize-Meisterschaft ist für den HSV noch möglich.

Die Damen des HSV Wegberg haben am Samstag bei der Zweitvertretung des SV Straelen einen 33:14-Auswärtserfolg eingefahren und ihre Favoritenrolle so eindrucksvoll bestätigt. Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Der HSV Wegberg war als Tabellendritter klar favorisiert gegen Tabellenschlusslicht Straelen. Dazu war das Team von Trainer Siegfried Wagner, der wie auch einige seiner Spielerinnen wegen einer Corona-Infektion nicht vor Ort sein konnte, zuletzt in herausragender Form: Die vergangenen fünf Spiele gewann der HSV allesamt. Straelen hatte zudem im bisherigen Saisonverlauf erst drei Punkte eingefahren. Bereits das Hinspiel hatten die Wegbergerinnen deutlich mit 44:26 für sich entschieden.

Nach einem ausgeglichenen Start in den ersten sechs Minuten zeichnete sich dann langsam ab, dass es auch an diesem Spieltag in eine ähnliche Richtung gehen würde. Einen ersten Zwischensprint der Gäste führte zum 6:2 durch Johanna Beutler. „Wir wollten das Spiel in der ersten Viertelstunde entscheiden, damit Straelen etwas den Mut verliert“, sagte Wagner. In der Folge ließ der SVS allerdings zunächst nicht abreißen. In den Minuten vor der Pause sorgte der HSV dann aber fast schon für die Vorentscheidung. Aus einem 9:5 nach 20 Minuten machte der Favorit bis zur Pause ein 16:7. „Das Ergebnis zur Halbzeit war angemessen“, sagte Wagner aus der Ferne.