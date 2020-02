Drei Tore in turbulenter Schlussphase : Hannover verpasst Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden

Hannover Die Lage bei Hannover 96 wird immer prekärer. Die Niedersachsen kamen im Kellerduell der 2. Bundesliga nicht über ein 2:2 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden hinaus. Die Niedersachens liegen damit nur zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

Hannover 96 ist im Abstiegskampf-Duell der 2. Bundesliga gegen den SV Wehen Wiesbaden nach einem Rückstand, einer späten Führung und einer turbulenten Endphase nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Wiesbadener Benedikt Röcker sorgte mit seinem Tor zum 2:2 (1:0) in der 90. Minute am Samstag für den Schlusspunkt einer am Ende packenden Partie. Zuvor hatten Genki Haraguchi (83.) und Cedric Teuchert (87.) das Spiel zugunsten der Gastgeber gedreht. Stefan Aigner hatte die Gäste in der 37. Minute in Führung gebracht.