2. Bundesliga : Bochum stoppt Hannovers Aufwärtstrend – Aue gewinnt Verfolgerduell

Der Aufwärtstrend von Hannover 96 ist gestoppt. Der Bundesliga-Absteiger verlor nach zuletzt zwei Siegen am 17. Spieltag beim VfL Bochum 1:2 (0:2). Erzgebirge Aue springt nach einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Regensburg auf Platz fünf.

Vor 16.519 Zuschauern in Bochum agierte Hannover offensiv zu harmlos, der VfL hingegen wusste auch spielerisch zu gefallen und ging mit einer verdienten Führung in die Pause. Auch dank zweier Wechsel kamen die Niedersachsen aber verbessert aus der Kabine, mehr als der Anschlusstreffer gelang aber nicht.

In Aue betrieben die Gastgeber vor 8300 Zuschauern in der ersten Halbzeit Chancenwucher und trafen in Person von Calogero Rizzuto zweimal binnen weniger Sekunden das Aluminium (24.), elf Minuten später scheiterte John-Patrick Strauß ebenfalls am Pfosten. Erst kurz vor der Pause erlöste Gonther die Veilchen mit seinem Tor nach Ecke (44.).