Alle Corona-Tests negativ : DFB-Frauen wollen gegen Norwegen nachlegen

Wiesbaden Nächste Standortbestimmung: Im Länderspiel gegen Norwegen erwarten die durch Corona dezimierten DFB-Frauen mehr Gegenwehr als von Australien. Alle PCR-Tests vom Montag fielen negativ aus - auch von der zuletzt positiv getesteten Felicitas Rauch.

Zur Stärkung für den nächsten Härtetest servierte Geburtstagskind Sophia Kleinherne Zucchini-Pflaumenkuchen. Mit der Leckerei zum 21. Geburtstag der Verteidigerin kehrte ein weiteres Stück Normalität bei den deutschen Fußballerinnen ein, die im Länderspiel gegen Norwegen am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) an das 5:2 gegen Australien anknüpfen wollen.

"Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen und unsere Leistung zeigen", betonte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die ihre Spielerinnen nach dem anstrengenden Corona-Wirbel der letzten Tage als "völlig frei" und ohne Sorge erlebte, dass Teil zwei des Test-Doppelpacks in Wiesbaden vielleicht doch auf der Kippe stehen könnte. Ausschließlich negative PCR-Testergebnisse im gesamten Team sorgten am Montag für Aufatmen.

Ein negatives Ergebnis erhielten auch die am Samstag noch positiv getestete Felicitas Rauch und das als enge Kontaktpersonen ebenfalls mittlerweile abgereiste Trio Lena Oberdorf, Svenja Huth und Sara Doorsoun (alle VfL Wolfsburg). Die weitere Vorgehensweise wird laut DFB mit den nun zuständigen Gesundheitsämtern abgestimmt. Rauchs positiver Befund innerhalb der DFB-Blase hatte am Morgen vor dem Länderspiel gegen Australien (5:2) für großen Wirbel gesorgt.

Trotz allem wächst nach zwei enttäuschenden großen Turnieren die Zuversicht im Lager der DFB-Frauen. 15 Monate vor der EM in England soll das verjüngte Team allen Widerständen zum Trotz den nächsten Schritt in Richtung Titelreife machen und weiter zusammenwachsen. Dazu gelte es, die positiven Erkenntnisse aus dem mutigen Auftritt gegen Australien drei Tage zuvor "zu bestätigen und uns damit auch Selbstsicherheit zu geben", so Voss-Tecklenburg.