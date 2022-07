Rekordprämien winken : Für Borussia geht es im DFB-Pokal um so viel Geld wie nie zuvor

Mönchengladbach Der DFB hat die Ausschüttungsprämien für die Pokal-Saison 2022/23 bekanntgegeben, die für Borussia Mönchengladbach mit dem Spiel beim SV Oberachern beginnt. Aus finanzieller Sicht ist der Pokal so attraktiv wie nie. Auf den Sieger wartet ein zweistelliger Millionenbetrag.

Beim SV Oberachern möchte man die Prämienzahlung für den Einzug in den DFB-Pokal in Höhe von 209.247 Euro sinnvoll investieren. „Wir wollen den Verein langfristig moderner aufbauen. Dazu gehört, dass zum Beispiel mal die Kabine gestrichen wird und neue Bälle, auch für die Jugendmannschaften, angeschafft werden“, sagte Mark Lerandy, der sportliche Leiter des Fünftligisten im Gespräch mit unserer Redaktion.

Für den Klub, der im Liga-Alltag in der Oberliga beheimatet ist, ist die Summe ein Segen. Statt in neue und teure Spieler soll das Geld in die Infrastruktur auf der heimischen Sportanlage investiert werden. Borussia Mönchengladbach erhält den gleichen Betrag, doch jedes Spiel im DFB-Pokal ist nicht nur ein Duell ums Weiterkommen, sondern auch um Geld. Am Mittwoch hat der DFB die Staffelung der Pokalprämien für die kommende Saison bekanntgegeben. Allein im Vergleich zur Saison 2019/20 ist der Betrag für alle 64 Erstrunden-Teilnehmer um mehr als 30.000 Euro gestiegen.