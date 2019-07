Schrecksekunde in Maria Alm : Steffen und Karaman brechen Training ab

Schrecksekunde in Maria Alm

Zack Steffen am Boden. Physio Thomas Gucek verbindet das linke Knie. Athletikcoach Robin Sanders sieht zu. Foto: RP/Patrick Scherer

Maria Alm Fortunas neuer Torhüter und der türkische Nationalspieler brechen das Training am Donnerstagvormittag mit Knieproblemen ab. Erik Thommy ist mit Verdacht auf Muskelfaserriss bereits abgereist.

Eine halbe Stunde trainierte Zack Steffen mit den Fortunen in der prallen Sonne in Österreich. Dann rief er Physio Thomas Gucek und Athletikcoach Robin Sanders zu sich. Gucek untersuchte das linke Knie des US-Nationaltorhüters, fixierte einen dicken Verband darauf. Wenig später humpelte er in die Kabine. „Ich habe das Knie überstreckt. Aber alles okay“, sagte Steffen, wobei sein Gesicht eine andere Sprache sprach.