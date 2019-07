Charity-Auktion : Toni landet unterm Hammer – für den Kinderschutz

Düsseldorf Toni Düsseldorf heißt die Comic-Figur eines Fortuna-Fans. Ein Bild der Figur, das von Fortuna-Profis signiert wurde, kommt nun unter den Hammer – für einen guten Zweck.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Noch bis zum Nachmittag können Fans der Fortuna und des Kinderschutzes auf unitedcharity.de mitbieten. Versteigert wird ein Digitaldruck der Künstler Jörn Weigel und Benjamin Rauh-Svensson. Gezeigt wird die Comic-Figur Toni Düsseldorf. Das Besondere: Das Werk trägt die Unterschriften aller Fortuna-Profis der Saison 2018/2019. Der Erlös der Aktion kommt „It’s for Kids“ zugute. Die Stiftung sammelt nach eigenen Angaben Spendengelder und leitet sie an Kinderhilfsprojekte in ganz Deutschland weiter. Im Fokus stehen misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte oder anderweitig benachteiligte Kinder.