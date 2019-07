Fortuna wartet immer noch : Chelsea zögert Baker-Transfer weiter hinaus

Lewis Baker im Trikot des FC Chelsea. Foto: imago images / Inpho Photography/via www.imago-images.de

Maria Alm Auch am Dienstag konnte der Klub keinen Vollzug melden. Fortuna wartet weiter auf die Papiere aus Chelsea, um den Transfer von Lewis Baker abzuschließen.

Es wird langsam zur Farce. Lewis Baker sitzt nun den vierten Tag in Maria Alm herum, kann aber seinem Beruf als Profifußballer nicht nachgehen. Fortuna möchte den zentralen Mittelfeldspieler weiter vom FC Chelsea ausleihen, doch es hakt in London. Mittlerweile wartet Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel seit 30 Stunden auf die entscheidenden Papiere.

Warum Chelsea den Transfer hinauszögert, ist nicht klar. Es seien nur noch Details zu klären, heißt es bereits seit Montagmorgen. Den Medizincheck hat der 24-Jährige bereits bestanden, die Pressemitteilung zur Verpflichtung ist zum Versenden bereit.

Pfannenstiel steht in Verhandlungen mit der Geschäftsführerin Marina Granovskaia vom FC Chelsea. Geplant ist weiterhin ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Mittlerweile ist aber auch denkbar, dass Fortuna noch abwinkt, wenn Chelsea sich nicht beeilt.

Baker, der schon seit Freitagabend in Maria Alm ein Hotel neben dem Mannschaftsquartier bezogen hat, durchlief die englischen U-Nationalmannschaften von der U17 bis zur U21 und stammt aus der Jugendakademie von Chelsea. In der U21 erzielte er in 17 Spielen acht Tore. Er beendete das Turnier von Toulon, den zweitwichtigsten U21-Wettbewerb neben der Europameisterschaft, 2016 als Top-Torjäger mit vier Toren in vier Partien. England gewann den Titel zum ersten Mal seit 22 Jahren.

In den vergangenen Jahren schaffte Baker aber dennoch nicht den Durchbruch beim Londoner Topklub. Stattdessen wurde er insgesamt sechs Mal an andere Klubs verliehen: In England an Sheffield Wednesday, MK Dons, FC Middlesborough, Leeds United und in der vergangenen Saison an den Zweitligisten FC Reading.