1:0 gegen Rayo Vallecano : Fortuna siegt bei Steffen-Debüt

Foto: dpa/Tim Rehbein 39 Bilder Fortuna gegen Vallecano: die Bilder des Spiels.

St.Johann/Tirol Fortuna Düsseldorf hat ihr zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Rouwen Hennings.

Von einem Freundschaftskick konnte man an diesem heißen Nachmittag in Tirol wahrlich nicht sprechen. Sowohl Fortuna als auch der spanische Erstliga-Absteiger Rayo Vallecano schenkten sich nichts, gingen hart in die Zweikämpfe und mit der nötigen Ernsthaftigkeit ans Werk. Am Ende stand ein 1:0-Sieg für das Team von Trainer Friedhelm Funkel.

Nach zehn Minuten hallte Szenenapplaus über den Platz im Koasastadion in St. Johann (Tirol). Der Spanier Jonathan Montiel hatte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer geschlenzt. Und so hatte Zack Steffen das erste Mal im Fortuna-Trikot die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Der US-Nationaltorhüter wehrte den Ball in spektakulärer Manier ab. Das honorierten die vielen Fortuna-Fans unter den rund 400 Zuschauern honorierten das mit Jubel.

Es war einer der wenigen Höhepunkte in der ersten Halbzeit. Rayo Vallecano griff Fortuna weit in ihrer Hälfte an. Mit diesem Pressing hatten die Düsseldorfer Probleme und verloren den Ball oft viel zu schnell. Deshalb hielten sich die Offensivaktionen auch in Grenzen. Bernard Tekpetey und Thomas Pledl setzten sich auf den Außenbahnen zwar ein paar Mal durch, doch der entscheidende letzte Pass in die Mitte kam nicht an. Rayo-Torhüter Stole Dimitrivski musste kein einziges Mal einen Ball auf sein Tor entschärfen.

Zur zweiten Hälfte brachte Funkel acht neue Männer. Nur Steffen, Pledl und Aymen Barkok spielten durch. Einer der Neuen im 4-1-4-1-System war Stürmer Rouwen Hennings. Und der 31-Jährige nutzte die erste gute Torchance der Düsseldorfer zur Führung. Jean Zimmer hatte in den Strafraum geflankt, Hennings nutzte die kurzzeitige Konfusion und nickte zum 1:0 (57.). Nur zwei Minuten später hatte Aymen Barkok das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss klatschte an die Latte. Barkok testete einige Minuten später noch einmal Torhüter Dimitrivski, der den Schuss nur mit Mühe entschärfte.

So blieb es beim 1:0-Erfolg, der aufgrund von Fortunas Leistungssteigerung nach der Halbzeit nicht unverdient war. Ärgerlich war die Organisation im Koasastadion. Es gab keinerlei Möglichkeit, etwas zu essen zu bekommen. Noch schlimmer: Bei gefühlten 40 Grad wurden den Besuchern die Plastik-Wasserflaschen am Eingang abgenommen. Doch am einzigen Getränkestand ging zwischenzeitlich das Wasser aus – eine Tortur für die anwesenden Zuschauer.

Fortuna, 1. Halbzeit: Steffen – Zimmermann, Ayhan, Bormuth, Gießelmann – Sobottka – Pledl, Barkok, Fink, Tekpetey – Karaman.

2. Halbzeit: Steffen – Zimmer, Hoffmann, Stöcker, Appelkamp – Bühler – Pledl, Barkok, Morales, Ampomah – Hennings.

Tore: 1:0 Hennings (57.). – Zuschauer: 500.

