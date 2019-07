Lewis Baker soll kommen : Fortuna will Mittelfeldmann von Chelsea

Maria Alm Während Lewis Baker schon in Fortunas Teamhotel in Österreich angekommen ist, ist Sportvorstand Lutz Pfannenstiel nach London geflogen, um den Vertrag abzuschließen.

Am Samstag nach dem Testspiel gegen Basaksehir (1:1) machte sich Lutz Pfannenstiel auf den Weg von Österreich nach Düsseldorf. Nur einen Tag später hat sich Fortunas Sportvorstand in das Flugzeug nach London gesetzt. Dort will er einen Deal mit dem FC Chelsea abschließen. Nach Informationen unserer Redaktion und der „Bild“ handelt es sich dabei um Lewis Baker.

Der 24-Jährige hält sich sogar schon in Maria Alm auf, wohnt neben dem Teamhotel und sah seine vermeintlich neue Mannschaft live im Steinbergstadion beim Testspiel in Leogang .

Baker durchlief die englischen U-Nationalmannschaften von der U17 bis zur U21 und stammt aus der Jugendakademie von Chelsea. In den vergangenen Jahren schaffte Baker aber den Durchbruch beim Londoner Topklub nicht, wurde insgesamt sechs Mal verliehen: In England an Sheffield Wednesday, MK Dons, FC Middlesborough, Leeds United und in der vergangenen Saison an Zweitligist FC Reading.