Mit Zielsetzung Bundesliga : Wieso Klaus Allofs aus Ärger zur Fortuna zurückkehrte

Düsseldorf Im vergangenen September kehrte Klaus Allofs zur Fortuna zurück. Nun will er versuchen, die Düsseldorfer wieder in die Bundesliga zu führen. Dahin, wohin der Klub seiner Meinung nach auch gehört.

Allofs ist — wenn es um die Liaison zwischen ihm und Fortuna geht — also durchaus erfolgsverwöhnt. Umso schlimmer für ihn, dass die Düsseldorfer mittlerweile wieder in der 2. Bundesliga spielen. Daher kehrte er nach fast vierjähriger Auszeit vom Fußball zur Fortuna zurück. Dieses Mal als Vorstand Fußball und Entwicklung. Doch nicht nur die Liebe zum Verein verleitete ihn im Herbst des vergangenen Jahres zu dieser Entscheidung. Vielmehr war es Ärger, der ihn zur Rückkehr bewog. „Es ärgert mich, dass die Fortuna nicht dauerhaft in der Bundesliga spielt“, erklärte er im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Und natürlich hat Allofs daher auch ein vorrangiges Ziel mit in sein Amt gebracht. Er will Fortuna entwickeln und zurück in die Beletage des deutschen Fußballs führen. Dass das bereits in dieser Saison möglich sein könnte, hätten zu Beginn dieser Spielzeit nur kühne Optimisten zu träumen gewagt. Mittlerweile erscheint es aber als durchaus realistisches Ziel. „Der Aufstieg ist nicht utopisch“, sagt Allofs daher. „Wir sehen uns in einem Kreis sehr konstanter Konkurrenten als legitimen Kandidaten.“