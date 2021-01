Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Der damalige Fortune Ken Ilsö. Foto: Moritz Müller/Müller, Moritz

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die Mannschaft absolviert heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Abschlusstraining. Anschließend geht es mit dem Bus nach Würzburg.

So ist es um das Personal bestellt Die größte Sorge ist in dieser Woche der Magen-Darm-Virus, der das Mitwirken von Felix Klaus und Edgar Prib gegen den HSV verhinderte und der zuvor auch Raphael Wolf und Andre Hoffmann erwischt hatte. Noch ist völlig unklar, ob die beiden zum Freitag-Spiel in Würzburg (18.30 Uhr) zurückkehren – oder ob womöglich weitere Kicker erkranken. Shinta Appelkamp fällt zudem mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel einige Wochen aus, Emmanuel Iyoha ist nach seiner Muskelverletzung im Aufbautraining. Jakub Piotrowski befindet sich weiterhin im individuellen Training.

Das ist auf dem Transfermarkt los Bis zum Montag, dem 1. Februar also, ist noch vieles möglich. Auch bei Fortuna, die zwar keinen personellen Notstand hat, aber preisgünstige und spielstarke Spieler natürlich jederzeit gebrauchen kann.

Das haben wir heute im Angebot Wir starten mit dem Jubiläums-Interview mit Cheftrainer Uwe Rösler. Der 52-Jährige ist morgen seit einem Jahr im Amt. Er erzählt uns, wie er das Jahr in Düsseldorf erlebt hat und gibt auch einige private Eindrücke. Außerdem werfen wir die Frage auf, ob Fortuna nicht doch noch einen Spieler verpflichten wird.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 28. Januar. Wir reisen zurück ins Jahr 2011. Die anwesenden 18.027 Zuschauer in der Düsseldorfer Arena sollten ihr Kommen nicht bereuen und wurden Bestens unterhalten. Fortuna gewann gegen den FSV Frankfurt mit 6:0 und feierte damit den höchsten Heimsieg in ihrer Zweitliga-Geschichte.

Neuzugang Ken Ilsö bedankte sich für seine Verpflichtung mit einem Hattrick zum Einstand. Sein bestes Spiel für Fortuna machte wohl auch Sascha Dum. Der linke Offensivmann bereitete gleich drei Treffer in dieser Partie vor.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag halten unsere Fortuna-Reporter wieder für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

