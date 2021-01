Bis 2024 : Fortuna verlängert mit Florian Kastenmeier

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Florian Kastenmeier verlängert. Der 23-jährige Keeper hat in der Landeshauptstadt bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Kastenmeier kam im Juli 2019 vom VfB Stuttgart nach Düsseldorf. Nachdem er in seinem ersten halben Jahr bei der Fortuna noch Ersatztorhüter war, feierte der gebürtige Regensburger am 18. Januar 2020 sein Bundesliga-Debüt. Im gesamten Kalenderjahr 2020 verpasste Kastenmeier lediglich zwei von 34 Pflichtspielen. In die neue Saison 2020/21 ging er als Stammtorwart – in bisher 17 Zweitliga-Partien blieb er sieben Mal ohne Gegentor. Für Aufsehen sorgte er unter anderem im Spiel gegen Greuther Fürth als er bereits in der 82. Minute in den Strafraum des Gegners stürmte, die Defensive in Unruhe versetzte und Kevin Danso folglich zum 3:3-Ausgleich einköpfen konnte.