Frühe Auswechslung gegen HSV : Was Fortunas Peterson noch lernen muss

Kristoffer Peterson (Mitte), hier gegen den Paderborner Uwe Hünemeier. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Im Spiel gegen den Hamburger SV konnte Kristoffer Peterson erneut nicht überzeugen und wurde früh ausgewechselt. In der Offensive hat der Schwede viele gute Ansätze, in der Rückwärtsbewegung aber hapert es noch.

Kristoffer Peterson war eigentlich gar nicht für die Startelf vorgesehen. Gegen den Hamburger SV (0:0) hatte Cheftrainer Uwe Rösler für die rechte Seite mit Zugang Felix Klaus geplant, links sollte Thomas Pledl wirken. Durch den Ausfall von Klaus musste er den Plan kurzfristig ändern, weshalb Peterson auf dem Feld stand. Nach 45 Minuten nahm er ihn allerdings auch schon wieder herunter. Weil sein Spieler vorne glücklos agierte und in der Defensive nicht richtig in die Räume kam. Für Röslersche Verhältnisse gab es hinterher schon deutliche Worte in Richtung des 26-Jährigen. Er vermied es, ihn selbst zu kritisieren, dafür bedachte er andere mit Sonderlob, selbst Brandon Borrello bekam ein Fleißkärtchen.

„Wir hatten da einfach auf der Seite ein paar Probleme. Da hat das Zusammenspiel bei uns nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, also musste ich im Sinne des Erfolgs der Mannschaft reagieren“, sagt Rösler. „Mir tat es hinterher ein bisschen leid. Aber ich habe mich so entschieden.“ Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Rösler mit dem Spiel des Flügelspielers hadert. Einerseits kann sich dessen Arbeitsnachweis durchaus sehen lassen. Sieben Torbeteiligungen, drei Tore, vier Vorlagen. „Seine Quote stimmt“, versichert auch Rösler. Andererseits fehlt Peterson einfach noch das Verständnis, wie er speziell anlaufen sollte.

In der Vorwärtsbewegung entscheidet er sich noch zu oft für den maximal kompliziertesten Weg. Er versucht, mit Dribblings und mit Finten den Gegenspieler aussteigen zu lassen. Viele Kontrahenten doppeln ihn mittlerweile sogar. Ein Ausdruck von Wertschätzung, mit dem er nun allerdings besser umgehen muss. Zwei Gegenspieler bedeuten mehr Platz für seine Mitspieler. Doch Peterson versäumt es noch zu oft, einfach mal den kurzen Pass zu spielen. Stattdessen verrennt er sich.

