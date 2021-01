Fit für Würzburg? : So ist der Stand bei Klaus und Prib

Edgar Prib und Felix Klaus (hier zusammen mit Luka Krajnc in Rot v. li. in Aue) sind wieder fit. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Ein Magen-Darm-Virus hatte bei Fortuna vor dem Spiel gegen den Hamburger SV grassiert. Am Donnerstag stellte sich die Frage, ob Felix Klaus und Edgar Prib für die Partie in Würzburg zur Verfügung stehen. So ist der Stand.

Uwe Rösler konnte einmal ganz tief durchatmen. Als der Chefcoach der Düsseldorfer Fortuna am Donnerstagvormittag seinen Kader zum Abschlusstraining für die Zweitligapartie bei den Würzburger Kickers zusammentrommelte, liefen Winterzugang Felix Klaus und Edgar Prib mit auf den Platz. „Beide scheinen ihre Magen-Darm-Geschichte gut überstanden zu haben und konnten das Programm voll durchziehen“, berichtete Rösler.

Die beiden bundesligaerfahrenen Kreativspieler hatten am Dienstag beim Topspiel gegen den HSV (0:0) passen müssen und der Düsseldorfer Offensive spürbar gefehlt. Zumal, da zusätzlich Shinta Appelkamp wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel pausieren musste. Das Fortuna-Eigengewächs ist auch am Freitag (18.30 Uhr) in Würzburg nicht dabei, doch Prib und Klaus stiegen mit den Bus. „Und damit sind sie aktuell einsatzfähig“, versichert Rösler, „sonst hätten wir sie nicht mitgenommen. Die letzte Entscheidung über Spielkader und Startelf fällt aber natürlich wie immer erst am Freitag.“

Verzichten muss der Tabellenfünfte in jedem Fall auf Kapitän Adam Bodzek, der Probleme mit seinem Rücken hat. Zumindest aber hat das Magen-Darm-Virus, das zuvor schon Raphael Wolf und Andre Hoffmann erwischt hatte, nicht weiter um sich gegriffen. Gerade in Anbetracht der kraftraubenden englischen Woche die beste Nachricht des Tages für Fortuna.

Weiter in Geduld üben müssen sich indes die beiden Offensivspieler, die aus dem Düsseldorfer Nachwuchs stammen und in die die sportliche Leitung so große Hoffnungen setzt: Appelkamp und Emmanuel Iyoha. Bei dem Deutsch-Japaner muss schlicht abgewartet werden, bis die gerissenen Muskelfasern in seinem Oberschenkel vollständig abgeheilt sind, bei Iyoha werden noch vor dem Wochenende neue MRT-Bilder gemacht.

„Gerade bei Emma werden wir nach seiner Vorgeschichte in dieser Saison kein Risiko eingehen“, erklärte der Trainer mit Hinweis auf das Pfeiffersche Drüsenfieber, das Iyoha fast die komplette Hinrunde hatte verpassen lassen. „Wenn auf den Bildern alles gut aussieht, kann er vielleicht am Montag wieder ins Training einsteigen.“ Der 23-Jährige wäre eine wertvolle Alternative für die Außenbahnen oder auch den vordersten Angriff.