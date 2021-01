Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Runde 50: Jörg „Ali“ Albertz. Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es wird gespielt – sogar um ganz wichtige Punkte in der 2. Bundesliga. Um 18.30 Uhr ist heute Anstoß zur Partie beim Tabellenletzten Würzburger Kickers, und der Fortuna-Tross ist bereits am Donnerstag per Bus nach Unterfranken gefahren.

Das ist auf dem Transfermarkt los Kostenpflichtiger Inhalt Dem Vernehmen nach ist Fortuna doch noch an ein oder zwei möglichen Verstärkungen dran. Bis Montag ist noch Zeit, so lange ist das Transferfenster geöffnet.

Das haben wir heute im Angebot Zunächst gibt Friedhelm Funkel seinen Senf drupp – der frühere Fortuna-Trainer schreibt in seiner aktuellen Kolumne, was Sache ist. Ab 18.30 Uhr halten wir Sie dann mit Liveblog, Spielbericht, Einzelkritik und Kommentar über alles auf dem Laufenden, was mit dem Spiel in Würzburg zusammenhängt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 29. Januar, und an diesem Tag wird im Hause Albertz Geburtstag gefeiert. Jörg Albertz, von 1990 bis 1993 und dann noch einmal von 2005 bis 2007 Profi bei der Fortuna, wird runde 50. Herzlichen Glückwunsch – und der kommt sicher auch aus Glasgow, wo „Ali“ beim designierten schottischen Meister Rangers FC eine Legende ist.

Im vergangenen Jahr ging es am 29. Januar aber ebenfalls ordentlich rund bei Fortuna. Zunächst gab der Klub die Beurlaubung von Trainer Friedhelm Funkel bekannt, dann stellte er Uwe Rösler als neuen Chefcoach vor. Rösler feiert also beim Würzburg-Spiel am Freitagabend seinen ersten Jahrestag im Amt.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Spieltags-Freitag sind unsere Fortuna-Reporter wieder für Sie dicht dran am Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

