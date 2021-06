Kollegen beim SC Freiburg : Was Christian Preußer von Christian Streich gelernt hat

Düsseldorf Christian Preußer hat fünf Jahre lang eng mit Freiburgs Erfolgstrainer Christian Streich zusammengearbeitet. Logisch, dass ihn diese Zeit sehr geprägt hat. Was er sich von ihm abgeschaut hat und was ihm auch bei Fortuna wichtig sein wird.

Es gibt da diese Idealvorstellung von einem Trainer, der über mehrere Jahre einen Verein prägt, man sich gegenseitig bedingungslos vertraut. Ein Trainer, der es immer wieder schafft, trotz personeller Umbrüche, das Gesicht der Mannschaft neu zu gestalten. Es gibt da so einen Trainer. Er arbeitet in Freiburg . Sein Name lautet Christian Streich .

Nun übernimmt Streich nicht das Traineramt bei Fortuna. Die Düsseldorfer haben sich vor einigen Wochen die Dienste des von Christian Preußer gesichert. Er war fünf Jahren Trainer im Breisgau, gilt als eine Art Ziehsohn von Streich und trägt die SC-DNA in sich. „Gerade in meinen ersten zwei Jahren in Freiburg war ich oft im Profitraining dabei und habe in dieser Zeit unglaublich viel von Christian Streich und seinem Trainerteam aufsaugen können“, sagt Preußer selbst.