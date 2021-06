Nur vier Jahre Altersunterschied : Das sagt Hennings über die Autorität von Trainer Preußer

Düsseldorf Christian Preußer lenkt bei Fortuna nun seit einer knappen Woche die Geschicke. Wie akribisch der neue Trainer arbeitet, zeigt ein Beispiel vom Training am Dienstag. Zudem erklärt Rouwen Hennings, wie er seinen neuen Coach einschätzt.

Wie detailbesessen Christian Preußer ist, zeigte sich am Dienstagmittag. Nach der Trainingseinheit suchte der 37-Jährige zusammen mit seinem Co-Trainer Thomas Kleine das Gespräch mit den Greenkeepern der Düsseldorfer Arena. Einige Minuten sprach Fortunas neuer Übungsleitern mit ihnen, womöglich ging es darum, wie die Trainingsplätze in Zukunft präparit werden sollen.

Seit nunmehr einer knappen Woche befinden sich die Fortuna-Profis in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Zweiten Liga. „Der Trainer verschafft sich momentan einen Überblick“, sagt Rouwen Hennings . „Er hat aber auch schon klar angesprochen, wie seine Ansätze aussehen und was er gern von uns sehen möchte.“

Während seiner öffentlichen Vorstellung am vergangenen Freitag gab Preußer bekannt, dass man „sehr klar drüber ist, was wir wollen. Wir werden in den kommenden Wochen die ersten Sachen festlegen und dann über die Spiele in den Rhythmus kommen. Wir wollen offensiv auftreten, dafür möchte ich stehen.“