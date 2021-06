Letzter Tag der ersten Preußer-Woche : Das war bei Fortunas Training los

Düsseldorf Übermäßig voll ist es aktuell wirklich noch nicht auf Fortunas Trainingsgelände. Auch am Freitagvormittag tummelten sich nur 19 Feldspieler auf Platz vier des Arena-Sportparks. Wer fehlte und was Trainer Christian Preußer einüben ließ.

Mit dem Vormittagsprogramm am Freitag endete bei Fortuna die erste Trainingswoche unter dem neuen Chefcoach Christian Preußer. Wir waren dabei und stellen hier einmal das Interessanteste vom Arbeitstag der Düsseldorfer Profis zusammen.

Wer war dabei? Es ist immer noch sehr übersichtlich auf dem Trainingsgelände, diesmal auf Platz vier des Arena-Sportparks. Die Torhüter Florian Kastenmeier, Raphael Wolf und Dennis Gorka blieben unter sich, absolvierten mit Torwarttrainer Christoph Semmler einen Platz weiter über volle 90 Minuten ein eigenes Programm. So waren es nur 19 (Feld-)Spieler, die mit Preußer und seinem Assistenten Thomas Kleine arbeiteten, darunter auch wieder die Youngster Daniel Bunk, David Savic und Simon Ludwig. Das Trio hatte bereits beim 11:0-Testspielsieg in Meerbusch einen starken Eindruck hinterlassen.

Wer fehlte? Nachdem tags zuvor Shinta Appelkamp und Christoph Klarer nach ihrem Sonderurlaub wegen des Einsatzes in den U-Nationalteams von Deutschland und Österreich ihr Trainings-Comeback gefeiert hatten, gab es am Freitag keine weiteren Rückkehrer. Leonardo Koutris, der wegen seiner Reise zur griechischen Nationalmannschaft ebenfalls etwas länger urlauben durfte, hat zwar inzwischen den Laktattest absolviert. Bis er jedoch mit der Mannschaft arbeiten darf, braucht es zwei PCR-Tests mit negativem Ergebnis. Rouwen Hennings ist als Kontaktperson zu einem positiv auf Corona getesteten Bekannten (der Stürmer selbst ist nicht infiziert) noch bis Montag in Quarantäne, Dawid Kownacki nach der EM-Teilnahme mit Polen im Urlaub. Andre Hoffmann (Knochenödem im Mittelfuß) und Jamil Siebert (Schambeinentzündung) sind verletzt.

Welche Übungen standen an? Trainer Preußer setzte komplett auf Passspiel. Zunächst teilte er den Kader in zwei Sechser- und eine Siebener-Gruppe ein, die jeweils schnelle Passfolgen trainierten. Anschließend ging das Ganze in ein Sechs-gegen-Drei über, wobei das Trio versuchen musste, die One-Touch-Passfolgen der Sechs zu unterbinden. Als letzte Übung mit dem Ball ließ Preußer zwei Neuner-Teams ohne Tore gegeneinander spielen, Shinta Appelkamp fungierte dabei als freie Anspielstation für beide Mannschaften. Nach einer Stunde mit dem Ball gab’s eine kurze Pause und anschließend noch 30 Minuten Laufen von Hütchen zu Hütchen und um Stangen herum. Es braucht schließlich Kondition...

Wer hängte sich am meisten rein? Die ganze Truppe wirkt ungemein motiviert, auch der Spaß an der Arbeit – zumindest mit dem Ball – ist jedem anzusehen. Noch einen Tick heißer als alle anderen wirkten vielleicht der 17-jährige Bunk und Savic, der sogar erst im März 16 geworden ist; für sie ist das Training mit den „Großen“ ja noch etwas ganz Besonderes. Einen Schulterklopfer von Preußer verdiente sich nach dem Trainingsspiel allerdings Kelvin Ofori.

Was gab es Besonderes? Genau zum Wechsel zwischen Ball- und Laufprogramm trudelte über das Handy von Pressesprecher Tino Polster der Spielplan der Zweiten Liga ein. Da waren die Infos zum Saisonstart natürlich auch bei den meisten Spielern heiß begehrt. Das breiteste Lächeln zeigte indes Polster: „Ich hab eine Wette gewonnen, weil ich darauf gesetzt habe, dass unser erster Heimspielgegner Werder ist.“ Für die Bremer hatte Polster früher lange Zeit gearbeitet.