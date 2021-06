Neuer Trainer bei Zweitligist : Warum das mit Preußer bei Fortuna sehr gut passen kann

Meinung Düsseldorf Christian Preußer hat seine Arbeit bei Fortuna aufgenommen – und schon in den ersten Tagen viele clevere Entscheidungen getroffen. Doch auch von seinem Auftreten her schickt er sich an, in dem Verein für einen Ruck sorgen zu können. Was er brauchen wird, um wirklich etwas bewegen zu können.