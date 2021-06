Erwartungen an den neuen Trainer : Diesen Auftrag soll Preußer bei Fortuna erfüllen

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 22 Bilder So lief das erste Training von Preußer bei Fortuna

Analyse Düsseldorf Christian Preußer wird auch bei Fortuna am Ende am sportlichen Erfolg gemessen. Doch mindestens ebenso wichtig dürfte sein, wie er in einem anderen Bereich seine Aufgabe interpretiert. Die Vorstände Uwe Klein und Klaus Allofs haben klare Vorstellungen.