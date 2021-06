Heimauftakt gegen Bundesliga-Absteiger : Fortuna startet mit Auswärtsspiel in die neue Saison

Fortuna startet mit Auswärtsspiel in die neue Saison

Düsseldorf Am Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga die Spielpläne für die kommende Saison in der Zweiten Liga veröffentlicht. Gegen wen Fortuna das Auftaktspiel bestreitet und wie es für die Düsseldorfer anschließend weitergeht.

„Die beste Zweite Liga aller Zeiten.“ Es war der Allzeit-Slogan von Sport1 – und zwar jede Saison aufs Neue. In der kommenden Spielzeit wird er aber wirklich mal stimmen. Es wird eine äußerst illustre Zweitliga-Runde zusammenkommen. Für die Idealisten unter den Fans wird das deutsche Unterhaus nahezu paradiesische Zustände annehmen. Traditionsvereine en masse sind dann die Gegner der Düsseldorfer Fortuna.

Ein Teil der Fans können – Stand jetzt – durch die niedrigen Inzidenzzahlen und den zahlreichen Lockerungen voraussichtlich auch wieder ins Stadion. Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann sprach unter der Woche davon, dass der Klub pro Heimspiel in der Düsseldorfer Arena mit einer Stadionauslastung von bis zu einem Drittel rechnen kann. Das würde bedeuten, dass circa 18.000 Fans zugelassen werden könnten.

So oder so ähnlich wird es voraussichtlich auch bei Fortunas Gegnern in der Zweiten Liga gehandhabt werden. Daher können als Fans seit Freitag ihren Taschenkalender hervorzücken. Denn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht. Fortunas Stürmer Rouwen Hennings hatte im Vorfeld nur einen Wunsch. „Ich würde mir wünschen, nicht im tiefsten Winter nach Aue zu müssen“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Fortuna spielt im September gegen die Sachsen.