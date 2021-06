Kosten im achtstelligen Bereich : Fortuna sucht Investor für Millionen-Projekt

Die Arena in Düsseldorf-Stockum. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna will sich in Zukunft noch professioneller aufstellen. Dazu möchte man gern in Steine investieren. Das Problem: Aus eigener Kraft ist dieses Projekt nicht zu stemmen. Daher sucht der Klub nun einen Investor. Um was es geht und wie viel Geld aufgebracht werden muss.