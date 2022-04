0:3 beim FC Schalke : Traum vom Finale ist für Fortunas U17 wohl beendet

Gelsenkirchen Eine überragende Saison hatte bei den U17-Junioren der Fortuna die Hoffnung auf das Erreichen des Finales um die deutsche Meisterschaft genährt. Nach dem 0:3 im Halbfinal-Hinspiel auf Schalke braucht das Team von Jens Langeneke im Rückspiel am Sonntag aber einen großen Tag. Was der Trainer sagt.

Für Fortunas U17 geht der Traum vom Gewinn der deutschen B-Jugendmeisterschaft voraussichtlich nicht in Erfüllung. Das Team von Jens Langeneke musste sich am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel beim FC Schalke 04 vor 1200 Zuschauern am Ende deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Damit braucht der rot-weiße Fußball-Nachwuchs am Sonntag im Rückspiel vor eigenem Publikum im Paul-Janes-Stadion schon ein mittelgroßes sportliches Wunder, um doch noch in das eine Woche später stattfindende Finale einzuziehen.