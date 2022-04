U17-Torhüter : Fortuna bindet Riesentalent Czako langfristig

Milan Czako (li.) mit Torwarttrainer Christoph Semmler. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nach Daniel Bunk bleibt der Fortuna ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs für einen langen Zeitraum erhalten. Am Mittwoch unterschrieb Torhüter Milan Czako einen Vertrag mit Profi-Anschluss. Was die Beteiligten sagen und was das Talent mit der U17 noch vorhat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fortuna ist am frühen Dienstagabend den nächsten Schritt auf ihrem Weg gegangen, den Faktor Eigengewächse bei der Zukunftsplanung des Profikaders weiter zu stärken. Milan Czako, Torhüter der Düsseldorfer U17, hat sich langfristig an den Verein gebunden. Wie lang die Vertragsdauer des Keepers genau ist, teilte Fortuna zwar nicht mit – es handelt sich aber in jedem Fall bereits um einen Profikontrakt. Dieser wird automatisch im Anschluss an die nächsten Jugend-Spielzeiten in Kraft treten, in denen Czako noch für die NLZ-Teams Fortunas spielen soll.

Der 16-jährige Czako läuft seit 2020 für die Fortuna auf. In dieser Saison stand der Stammkeeper der U17 in 13 Meisterschaftsspielen zwischen den Pfosten, kassierte nur 13 Gegentore und spielte sechs Mal zu Null. Am Mittwoch (17 Uhr, in Gelsenkirchen) und am Sonntag (13.15 Uhr, Paul-Janes-Stadion) steht der Torhüter mit Fortunas U17 im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Gegner ist der FC Schalke 04, und beide Spiele können hier im Liveticker unter www.rp-online.de/fortuna verfolgt werden.

„Milan Czako bringt alles mit, um ein sehr guter Torhüter zu werden“, sagt Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation. „Wir sind mit seiner Entwicklung in den letzten Jahren zufrieden und er hat großen Anteil an der herausragenden Saison, die unsere U17 aktuell spielt. Durch den langfristigen Vertrag für Milan setzen wir unseren Weg, auf Spieler aus der eigenen Jugend zu setzen, fort: Mit Emmanuel Iyoha, Shinta Appelkamp, Lex-Tyger Lobinger, Tim Oberdorf, Dennis Gorka, Nikell Touglo und Daniel Bunk haben aktuell sieben weitere Spieler aus unserem NLZ einen Profivertrag.“

Hinzu kommt noch der aktuell verletzte Kapitän der U17, David Savic, der wie Bunk bereits an einem Trainingslager der ersten Mannschaft teilnehmen durfte und einige Einsätze in Testspielen absolvierte. Diesen Weg könnte auch Czako bald gehen.

Foto: Frederic Scheidemann 31 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

„Ich bin der Fortuna sehr dankbar für das große Vertrauen und die Wertschätzung, die mir die Verantwortlichen entgegenbringen“, kommentiert der junge Torhüter. „Es ist mein Traum und mein Ziel, eines Tages in der großen Arena zwischen den Pfosten zu stehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und zunächst konzentriere ich mich auf die nächsten Jahre im NLZ – und natürlich auf die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mit der U17.“

(jol)