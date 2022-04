Höchste Klub-Auszeichnung : Fortuna hat ein neues Ehrenmitglied

Düsseldorf Fortunas ehemaliger Finanzvorstand Werner Sesterhenn wurde kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Dynamo Dresden am Freitagabend durch den Vorstand zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Wofür der 71-Jährige ausgezeichnet wurde.

Es ist die höchste Wertschätzung, die ein Klub aussprechen kann. Werner Sesterhenn wurde sie nun von Fortuna zuteil. Der 71-Jährige wurde für besondere Verdienste für den Verein ausgezeichnet und im Rahmen des Heimspiels gegen Dynamo Dresden am vergangenen Freitag durch den Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt.

„Werner Sesterhenn hat in einer der schlimmsten Krisen der Vereinsgeschichte Verantwortung übernommen und mit seiner selbstlosen Arbeit und seinem menschlichen Umgang einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass es die Fortuna heute in dieser Form gibt“, befindet Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst. „Für diesen außerordentlichen Einsatz für die Fortuna sprechen wir unseren tiefen Dank und größten Respekt aus und ernennen ihn zum Ehrenmitglied der Fortuna.“

Sesterhenn, der in Cochem an der Mosel geboren wurde, übernahm 2001 das Amt des ehrenamtlichen Finanzvorstands und sorgte während seiner achtjährigen Tätigkeit dafür, dass sich Fortuna finanziell nachhaltig konsolidieren konnte. Am Tiefpunkt der Vereinsgeschichte übernahm der Familienvater zu Beginn des Jahrtausends Verantwortung für den angeschlagenen Verein.