Sitznachbarn in der Kabine : Ginczek hofft auf Verbleib von Fortunas Topscorer Narey

Düsseldorf Nach einer etwas längeren Verletzungspause ist Daniel Ginczek ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Fortunas Angreifer will in den kommenden Partien noch einmal ordentlich Selbstvertrauen tanken. Wie er den derzeitigen Zustand bewertet, und welchen Schritt er mit dem Team nun gehen möchte.

Es war ruhig um Daniel Ginczek geworden. Das lag vor allem daran, dass der Angreifer seit Anfang April mit einer Verletzung ausgefallen ist. Offiziell war immer von muskulären Problemen die Rede. Inoffiziell war aber schnell klar, dass beim 31-Jährigen eine Muskelfaser schon arg in Mitleidenschaft gezogen war. So fehlte Ginczek den Düsseldorfern in den Spielen gegen Rostock , Hannover und Dresden . Nun ist er aber wieder fit. Und brennt auf seine nächsten Einsätze. Daniel Ginczek über...

... den Vorsprung auf den Relegationsplatz „Ich will nicht sagen, dass wir schon durch sind, denn das sind wir rein rechnerisch noch nicht. Im Fußball ist schon viel passiert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in den kommenden drei Spielen unsere Punkte holen werden. Wir können uns dort auch noch einmal eine positive Energie holen. Dann geht es in den Urlaub. Und in der nächsten Saison wollen wir natürlich wieder in anderen Sphären mitspielen.“

... die Zukunft von Khaled Narey „Er hat eine phänomenale Quote in dieser Saison. Ich weiß nicht, was er plant. Es liegt auch nicht in meiner Hand, aber ich sitze in der Kabine neben ihm und kann ihm immer nur sagen, er soll noch ein bisschen bei uns bleiben. Aber am Ende des Tages muss er das für sich selbst entscheiden. Er hat nur eine Karriere und muss sehen, was für ihn das Beste ist. Aber ich bin mir sicher, dass er genau weiß, was er an Fortuna hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er bei uns bleibt.“