Allofs über Gespräche mit Fortuna-Profi : So laufen die Verhandlungen mit Sobottka

Foto: Frederic Scheidemann 10 Bilder Das ist Marcel Sobottka

Exklusiv Düsseldorf Fortuna konnte diese Saison keines der acht Spiele in der Zweiten Liga gewinnen, in denen Marcel Sobottka nicht in der Startelf stand. Zufall? Wohl kaum. Der Verein weiß um den Wert des 28-Jährigen und verhandelt mit dem Geburtstagskind über seine Zukunft in Düsseldorf. So ist der Stand.