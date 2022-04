Hilfe für Kriegsopfer aus der Ukraine : Fortuna-Profi Hennings unterstützt Flüchtlingsfamilie

Update Düsseldorf Während der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hatte die Familie Hennings Betroffenen eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Das Unglück und Leid auf der Welt ist seither nicht weniger geworden. Das soziale Engagement des Fortuna-Profis und seiner Frau zum Glück weiter vorhanden.

Eigentlich wollte Rouwen Hennings gar nicht über das Thema reden. Er hat es nicht von sich aus nach außen getragen, sondern wurde explizit danach gefragt. Dieser Hinweis ist deshalb so wichtig, weil er zum Ausdruck bringt, dass es dem Angreifer in Diensten von Fortuna nicht darum geht, etwas im Sinne seiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es geht ihm um die Sache.

Unsere Redaktion hatte unlängst bei ihm nachgefragt, was eigentlich aus der Aktion von damals geworden ist. „Leider ist da damals nichts zustande gekommen“, sagt Hennings ein wenig zerknirscht. „Für viele Leute war die Wohnung vielleicht auch etwas zu weit von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Es sollte nicht sein, aber glücklicherweise waren viele Menschen hier in der Region auch nicht so dramatisch betroffen wie in anderen Regionen.“ Es ging um eine Einliegerwohnung im Duisburger Süden.