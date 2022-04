„Sollten ein Auge darauf werfen“ : Trainer Thioune lobt Fortunas Talentschmiede

Düsseldorf Fortunas U-Mannschaften sind derzeit durchaus erfolgreich unterwegs. Vor allem die eigene U17 überzeugt auf ganzer Linie. Was das auf Strecke für die Lizenzmannschaft bedeuten könnte. Und was Trainer Daniel Thioune zu den Talenten im Verein sagt.

Noch setzt Daniel Thioune in seiner Startelf eher auf die Abteilung Erfahrung. Gegen den Karlsruher SC stellte er beispielsweise eine Startelf auf, die im Durchschnitt 29,4 Jahre alt war. In Florian Kastenmeier und Shinta Appelkamp durften lediglich zwei Akteure ran, die unter 25 Jahre alt sind. Kurzfristig mag das ein probates Mittel sein – den Druck im Abstiegskampf können erfahrene Spieler sicher besser aushalten. Auf Strecke wird Thioune an der Kaderstruktur aber noch feilen müssen.